СМИ: в Кремле обсуждают отставку губернатора Свердловской области Куйвашева

В Кремле обсудили отставку губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близкие к администрации президента, и еще один, связанный с руководством партии «Единая Россия».

По словам собеседников издания, речь идет не об отставке с негативным подтекстом, а скорее о повышении. Как сообщили три источника, Паслер может занять пост губернатора Свердловской области вместо Евгения Куйвашева. По их словам, отставка главы этого региона также находится в стадии обсуждения.

Денис Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области в марте 2019 года указом президента Владимира Путина. В сентябре того же года он победил на прямых выборах, набрав 65,93% голосов. О возможной отставке Паслера «Ведомости» сообщали в конце 2023 года. Однако, по информации источников, разговоры о его уходе прекратились вскоре после наводнения в регионе, наиболее сильно затронувшего Орск и Оренбург.

После наводнения прошли выборы, на которых Паслер вновь одержал уверенную победу: при явке 52,56% он набрал 78,14% голосов. Собеседники РБК отмечают, что у администрации президента нет претензий к работе губернатора. Хотя недавние перевыборы могли бы стать аргументом против его отставки, источники заявляют, что переход Паслера на новую должность сейчас вероятен и для этого есть основания.

13 февраля газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента писала о том, что в нескольких российских регионах ожидаются отставки губернаторов. По их данным, изменения будут точечными.

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