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Путин переадресовал российским военным слова благодарности жителей Суджи

Путин переадресовал бойцам СВО благодарность за освобождение Суджи
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин переадресовал участникам специальной военной операции на Украине слова благодарности за освобождение города Суджи в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании наблюдательного совета общероссийского детско-молодежного движения волонтер курского отделения Надежда Алымова поделилась опытом работы с детьми в пунктах временного размещения эвакуированных. Она привела трогательный пример: одна девочка выразила желание вернуться в Суджу, которая к тому моменту уже была освобождена.

«Владимир Владимирович, от лица всех жителей приграничья, от лица всех курян я хочу выразить благодарность вам, нашим бойцам, за исполнение одной большой общей мечты», — сказала волонтер.

В ответ на это Путин отметил, что слова благодарности в первую очередь должны быть адресованы российским бойцам, «нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам».

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее подразделения группировки войск «Север» уничтожили десант ВСУ в Курской области.

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