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Путин заявил, что молодежь должна видеть больше возможностей для самореализации

Путин: молодежь должна видеть больше возможностей для самореализации

Молодежь должна видеть больше возможностей для самореализации в своих регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая участие в заседании наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.

«Предстоит кардинально расширить пространство для созидательной деятельности граждан всех возрастов, в том числе, конечно же, молодых людей», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что представители российской молодежи должны видеть больше возможностей для самореализации в своих регионах, где они учатся и живут.

Также президент отметил, что доля молодежного технологического предпринимательства в экономике России должна существенно возрасти. Путин подчеркнул, что это важнейший экономический и общественный вопрос. Для того, чтобы выполнить намеченные планы, необходимо улучшать условия ведения бизнеса в дальнейшем, заключил глава государства.

До этого эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Виктория Карпова заявила, что для руководства РФ очень важна тема развития молодого поколения. По словам Карповой, именно политика президента помогает развивать молодежь в современной России.

Ранее в России вдвое вырос интерес работодателей к специалистам без опыта.

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