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Глава Движения первых предложил поднять возраст молодежи в России

Глава Движения первых Орлов: возраст молодежи стоит поднять хотя бы до 40 лет
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dotshock/Shutterstock/FOTODOM

Возраст молодежи в России нужно поднять хотя бы с 35 до 40 лет. Об этом ТАСС заявил председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов.

«Мне 36, хотелось бы побольше, да, хотя бы до 40. Знаю много коллег, друзей — с кем бы ни встречался, многие говорят, что в 50 лет все только начинается», — сказал он.

Молодежью в РФ считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

При этом, отметил Орлов, поднимать максимальный возраст участников Движения первых с 25 лет не планируют.

«Мы понимаем, что 25 — это та возрастная категория, когда ребята заканчивают вузы. Мы поняли, что нам эта категория необходима, ребята задавали вопросы, а что нам делать, как дальше развиваться», — пояснил он.

Орлов добавил, что молодые люди старше 25 лет могут участвовать в проектах Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), где возрастной порог составляет 35 лет.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев заявил, что в России на сегодняшний день не обсуждается вопрос повышения возраста молодежи до 40 лет. По его мнению, сначала необходимо распространить молодежную политику в полной мере на россиян до 35 лет, а затем возвращаться к этой теме.

Ранее ученые узнали, как возраст влияет на чувство эмпатии человека.

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