В Госдуме объяснили, как будет выглядеть процесс снятия санкций с РФ

Депутат Государственной думы Сергей Миронов в интервью kp.ru прокомментировал заявления Москвы и Вашингтона о прекращении боевых действий в Черном море, а также о возможном снятии санкций с РФ. Он не исключил, что Соединенные Штаты начнут аннулировать рестрикции поэтапно, не афишируя.

«Но наша позиция ясно изложена: «черноморская инициатива» может вступить в силу только после снятия всех соответствующих ограничений, указанных в официальном заявлении Кремля. Никаких «уступок за уступку», которые так любят американцы, не будет», — сказал парламентарий.

По его мнению, США осознают необходимость первого шага, однако не готовы делать это открыто из-за давления со стороны Конгресса и европейских союзников.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что администрация США изучает условия России для достижения перемирия с Украиной, включая отмену санкций на экспорт сельхозпродукции.

Соглашения, которые были достигнуты делегациями России и США в Эр-Рияде, включают Черноморскую инициативу (безопасность судоходства, запрет милитаризации гражданских судов, досмотры) и содействие Вашингтона в доступе РФ к мировым рынкам сельхозпродукции через снижение страховых тарифов и открытие портов.

Ранее Кремль анонсировал частичное возвращение SWIFT для черноморской сделки.