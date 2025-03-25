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Кремль анонсировал частичное возвращение SWIFT для черноморской сделки

Кремль: РФ возобновит черноморскую сделку только после снятия санкций с банков
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swift.com

Соглашения между Россией и США относительно Черного моря начнут действовать только после того, как Запад отменит санкции в отношении ряда российских банков и восстановит их доступ к системе SWIFT. Эта информация содержится в заявлении, размещенном на официальном сайте Кремля.

«Снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов», — указано в сообщении.

Кроме того, в числе условий для запуска сделки значится снятие ограничений на торговое финансирование, отмена санкций для компаний-производителей и экспортеров продовольственных товаров и удобрений. Еще одно требование касается снятия ограничений на деятельность страховых компаний, работающих с грузами продовольствия и удобрений.

24 марта Кремль опубликовал документы по итогам российско-американских переговоров. Был обнародован согласованный с Вашингтоном список энергообъектов, защищенных 30-дневным мораторием на удары с 18 марта. В данный перечень вошли НПЗ, нефтегазопроводы, электростанции, подстанции, трансформаторы и дамбы. Отмечается, что нарушение договоренностей одной из сторон аннулирует обязательства.

Ранее Трамп заявил о «большом прогрессе» на переговорах по Украине в Саудовской Аравии.

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