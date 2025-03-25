Трамп заявил, что США рассмотрят требования России по снятию санкций

Администрация США изучает условия России для достижения перемирия с Украиной, включая отмену санкций на экспорт сельхозпродукции. Об этом заявил президент Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров экспертных групп двух стран, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем все предложения», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Соглашения, которые были достигнуты делегациями России и США в Эр-Рияде, включают Черноморскую инициативу (безопасность судоходства, запрет милитаризации гражданских судов, досмотры) и содействие США в доступе РФ к мировым рынкам сельхозпродукции через снижение страховых тарифов и открытие портов.

Условиями вступления в силу этого договора являются снятие санкций с Россельхозбанка и подключение к SWIFT, отмена ограничений для экспортеров, судов, страховщиков, а также возобновление поставок сельхозтехники в РФ.

Также накануне Кремль опубликовал согласованный с США список энергообъектов, защищенных 30-дневным мораторием на удары с 18 марта 2025 года. В перечень вошли НПЗ, нефтегазопроводы, электростанции (включая АЭС и ГЭС), подстанции, трансформаторы и дамбы. Соглашение может быть продлено, но нарушение одной из сторон аннулирует обязательства.

Ранее Трамп заявил о «большом прогрессе» на переговорах по Украине в Саудовской Аравии.