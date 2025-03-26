Бербок призвала не дать Путину «ослепить» Запад

Уходящая с поста министра иностранных дел Германии Анналена Бербок поприветствовала миротворческие усилия Соединенных Штатов, но призвала не дать российскому лидеру Владимиру Путину ослепить Запад. Об этом пишет The Guardian.

Она утверждает, что настоящий диалог не может состояться, когда прекращение огня постоянно связано с новыми требованиями и уступками.

«Также хорошо, что Соединенные Штаты пытаются взять на себя роль посредника. В то же время, мы не должны обманывать себя, и, прежде всего, мы не должны позволить российскому президенту ослепить нас», — сказала Бербок.

24 марта прошли переговоры между Россией и Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Они продлились более 12 часов. Российскую сторону за столом переговоров представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин заявил, что делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили серьезные проблемы. По его словам, позиции Москвы и Вашингтона не всегда совпадали, но стороны намерены искать формы взаимодействия.

25 марта Кремль опубликовал документы об итогах российско-американских переговоров. Был обнародован согласованный с Вашингтоном список энергообъектов, защищенных 30-дневным мораторием на удары с 18 марта. В данный перечень вошли НПЗ, нефтегазопроводы, электростанции, подстанции, трансформаторы и дамбы. Отмечается, что нарушение договоренностей одной из сторон аннулирует обязательства.

Ранее на Западе отметили «российское искусство заключать сделки».