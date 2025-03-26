На Западе отметили «российское искусство заключать сделки»

Москва на переговорах выдвигает свои условия как уступки, после чего требует от Соединенных Штатов смягчения санкций. На это обратил внимание сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге, пишет The Guardian.

«Российское искусство заключать сделки» заключается в том, что Россия предъявляет американцам свои требования как уступки, а затем требует смягчения санкций», — считает эксперт.

По словам Клюге, на прошедших между Москвой и Вашингтоном переговорах в Эр-Рияде требование первой заключалось в том, чтобы Киеву запрещалось атаковать российские военные корабли в Черном море, а Россия могла досматривать суда Украины.

24 марта прошли переговоры между Россией и Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Они продлились более 12 часов. По итогам не было выпущено никакого официального заявления, хотя некоторая информация проникала в СМИ.

Российскую сторону за столом переговоров представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. Карасин заявил, что делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили серьезные проблемы. По его словам, позиции Москвы и Вашингтона не всегда совпадали, но стороны намерены искать формы взаимодействия.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».