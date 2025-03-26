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На Западе отметили «российское искусство заключать сделки»

Аналитик Клюге посетовал на российское искусство заключать сделки
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РИА Новости

Москва на переговорах выдвигает свои условия как уступки, после чего требует от Соединенных Штатов смягчения санкций. На это обратил внимание сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге, пишет The Guardian.

«Российское искусство заключать сделки» заключается в том, что Россия предъявляет американцам свои требования как уступки, а затем требует смягчения санкций», — считает эксперт.

По словам Клюге, на прошедших между Москвой и Вашингтоном переговорах в Эр-Рияде требование первой заключалось в том, чтобы Киеву запрещалось атаковать российские военные корабли в Черном море, а Россия могла досматривать суда Украины.

24 марта прошли переговоры между Россией и Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Они продлились более 12 часов. По итогам не было выпущено никакого официального заявления, хотя некоторая информация проникала в СМИ.

Российскую сторону за столом переговоров представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа. Карасин заявил, что делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили серьезные проблемы. По его словам, позиции Москвы и Вашингтона не всегда совпадали, но стороны намерены искать формы взаимодействия.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».

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