Генсек НАТО обсудит Украину с «коалицией желающих»

Генсек НАТО Рютте примет участие во встрече лидеров ЕС и Канады по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг прибудет в Париж, чтобы принять участие в саммите «коалиции желающих» помочь Украине. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

«27 марта генсек НАТО направится в Париж, чтобы принять участие во встрече европейских лидеров и Канады с Украиной», — говорится в сообщении.

Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, на саммите «коалиции желающих» помочь Украине будут обсуждаться вопросы поддержки страны. В частности, ряд лидеров стран Евросоюза и Канады обсудит возможность размещения так называемого миротворческого контингента на Украине. По данным российской разведки, его численность составит около 100 тысяч военных.

24 марта стало известно, что участие в саммите примет в том числе действующий канцлер Германии Олаф Шольц.

До этого Шольц заявлял о необходимости Украине иметь собственную сильную и боеспособную армию после завершения конфликта. В то же время он отметил, что Европа должна и дальше поддерживать Киев, придерживаясь позиции справедливого мира.

Ранее Песков раскритиковал планы по отправке европейских войск НАТО на Украину.