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Шольц заявил о необходимости для Украины иметь сильную армию в мирное время

Шольц: после завершения конфликта у Украины должна быть сильная армия
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Axel Schmidt/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после завершения конфликта Украина должна иметь собственную сильную и боеспособную армию. Его слова по прибытии в Брюссель на встречу представителей ЕС приводит Sky News.

Канцлер указал, что Европа должна продолжать поддерживать Киев и придерживаться позиции, что для республики возможен лишь справедливый мир.

«Это означает, что Украина может защищать свою независимость и суверенитет, что она сама определяет свой путь и выбирает своих лидеров, и, естественно, что у нее есть сильная армия в мирное время», — сказал Шольц.

До этого он заявил, что Германия в 2025 году выделит Киеву сумму финансовой помощи в размере 7 млрд евро.

«Когда решения будут приняты, мы дадим ход дальнейшему увеличению нашей военной помощи Украине. Все вместе это будет тогда составлять 7 млрд», — подчеркнул Шольц.

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