Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Службе внешней разведки раскрыли планы Запада по разделу Украины

СВР: Запад хочет разделить Украину между Британией, Германией, Польшей и Румынией

close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Страны Запада в целях восстановления боеспособности Украины намерены развернуть в стране миротворческий контингент, его численность составит около 100 тысяч военных, такое развитие событий означает оккупацию Украины. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране «миротворческого контингента», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СВР, украинские территории Запад планирует распределить между отдельными европейскими странами. Так, украинское побережье Черного моря, предполагается, будет отдано в распоряжение Румынии, запад страны достанется Польше, центр и восток Украины перейдет к Германии, а север с регионом Киева получит Британия.

До этого сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп в рамках урегулирования украинского конфликта может навязать Украине «катастрофическую сделку».

Ранее в США указали на важную деталь в политике демократов и Трампа по Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами