Страны Запада в целях восстановления боеспособности Украины намерены развернуть в стране миротворческий контингент, его численность составит около 100 тысяч военных, такое развитие событий означает оккупацию Украины. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развертывания в стране «миротворческого контингента», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СВР, украинские территории Запад планирует распределить между отдельными европейскими странами. Так, украинское побережье Черного моря, предполагается, будет отдано в распоряжение Румынии, запад страны достанется Польше, центр и восток Украины перейдет к Германии, а север с регионом Киева получит Британия.

До этого сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп в рамках урегулирования украинского конфликта может навязать Украине «катастрофическую сделку».

Ранее в США указали на важную деталь в политике демократов и Трампа по Украине.