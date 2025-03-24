Reuters: Шольц примет участие в саммите по Украине в Париже 27 марта

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц 27 марта посетит Париж для участия в саммите «коалиции желающих» помочь Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства ФРГ.

27 марта в Париже пройдет саммит «коалиции желающих» помочь Украине. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его цель на саммите заключается в обеспечении того, чтобы были подтверждены обязательства и более конкретные цели в отношении краткосрочной поддержки Киева.

До этого Олаф Шольц заявлял, что после завершения конфликта Украина должна иметь собственную сильную и боеспособную армию. Канцлер указал, что Европа должна продолжать поддерживать Киев и придерживаться позиции, что для республики возможен лишь справедливый мир.

Канцлер также сообщил, что Германия в 2025 году выделит Киеву сумму финансовой помощи в размере 7 млрд евро.

Ранее Шольца раскритиковали после его слов о поддержке Украины.