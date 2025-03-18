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Путин высказался о западных компаниях, которые продолжают вести бизнес в РФ

Путин: Россия уважает компании, оставшиеся в России, даже под другими брендами
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Кристина Кормилицына/ТАСС

Россия уважает западные компании, которые остались в стране, даже под другими брендами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РИА Новости.

«Среди иностранных компаний, которые ушли из России под политическим давлением, <...> есть те, кто сохранил персонал, технологии и передал управление российскому менеджменту. По сути, они продолжили работать на нашем рынке, но под другим брендом», — сказал он.

13 марта Путин заявил, что страна готова сказать западным компаниям «welcome», если они захотят вернуться на российский рынок. Но специальных преференций в Российской Федерации для ушедших брендов не будет, подчеркнул глава государства.

Депутат МО Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров в свою очередь заявлял, что в России необходимо ввести специальную маркировку, которая будет предупреждать потребителей о том, что тот или иной товар произведен вернувшимся на местный рынок западным брендом.

Ранее россияне назвали бренд, возвращение которого ждут больше всего.

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