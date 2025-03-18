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Путин поручил кабмину следить за сделками по возвращению западных компаний

Путин поручил кабмину отслеживать сделки, связанные с возвращением компаний
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству внимательно отслеживать сделки, связанные с возвращением западных компаний, которые ранее уходили из РФ, «хлопая дверью». Об этом сообщает ТАСС.

«Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги», — сказал Путин, выступая на съезде РСПП. Так не должно быть. Так не бывает», — сказал глава государства во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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