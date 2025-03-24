Глава МИД Венгрии анонсировал свою поездку в Россию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на этой неделе посетит Москву, где проведет переговоры с членами правительства РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что 24 марта он встретится с временным поверенным в делах США в Венгрии Марком Диллардом. Сийярто планирует обсудить с ним состояние двусторонних отношений и ситуацию вокруг мирных переговоров по Украине.

«Также на этой неделе у меня состоится прямой обмен мнениями с членами российского правительства о том, где, в какой форме и с кем это (переговоры по Украине. — «Газета.Ru») будет происходить в ближайшие дни», — сказал министр.

18 марта Сийярто заявил, что переговоры лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа являются отличной новостью и большим шагом к мирному урегулированию украинского конфликта. Министр, говоря от имени венгров, подчеркнул, что если у американцев и русских будут нормальные отношения друг с другом, мир станет более безопасным местом.

Ранее в Венгрии отказались поддерживать вступление Украины в ЕС.