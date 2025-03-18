В Будапеште назвали переговоры Путина и Трампа большим шагом к миру на Украине

Сийярто: переговоры Путина и Трампа являются большим шагом к миру на Украине

Переговоры лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа являются отличной новостью и большим шагом к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министр, говоря от имени венгров, подчеркнул, что если у американцев и русских будут нормальные отношения друг с другом, мир станет более безопасным местом. Сийярто отметил, что Путин и Трамп сделали еще один большой шаг в направлении мира.

Глава МИД выразил надежду, что Брюссель не сможет помешать заключению мирного соглашения по Украине.

Сийярто приветствовал инициативу о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

18 марта Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере».

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп договорились оставаться в контакте по всем вопросам.