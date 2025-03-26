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В кабмине РФ рассказали, что более 640 тысяч иностранцев находятся в стране нелегально

Мишустин: около 640 тысяч иностранцев находятся в России нелегально
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МВД РФ по Республике Саха (Якутия)

Около 640 тысяч иностранцев включены в список находящихся в РФ нелегально — реестр контролируемых лиц МВД. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«С февраля 2025 года <...> введен реестр контролируемых лиц. Это база МВД об иностранцах, которые находятся нелегально в России. <...> Туда включили около 640 тыс. лиц», — сказал премьер.

5 марта президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ потребовал от ведомства пресекать каналы нелегальной миграции. Он призвал в 2025 году принять концепцию государственной миграционной политики РФ. По его словам, в ней нужно указать отказ МВД и других профильных служб от бумажной миграционной карты и переход к электронной авторизации иностранных граждан.

В утвержденной президентом РФ новой Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ говорилось, что деятельность мигрантов, прибывающих на территорию Российской Федерации, становится одной из причин роста экстремистских настроений и идеологии.

Ранее в России призвали искать новые страны для завоза мигрантов.

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