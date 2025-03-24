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Израиль будет представлен на параде 9 мая в Москве

И.о. посла Бен Цви: Израиль не откажется от 9 Мая и будет представлен на параде
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Станислав Красильников/РИА Новости

Израиль будет представлен на параде Победы в Москве, страна никогда не откажется от празднования 9 Мая. Об этом ТАСС заявил и.о. посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Мы — одно из немногих государств, помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы. Единственная страна, не входящая в СНГ, где проводится парад ветеранов. И где проходит «Бессмертный полк»», — сказал он.

По словам Бен Цви, в параде примет участие посол Израиля Симона Гальперин.

«Памятники воинам и героям стоят в Нетании, в Иерусалиме. Мы очень хорошо об этом помним», — добавил он.

14 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве.

Президент Сербии Александр Вучич в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным 7 марта также подтвердил, что прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы и направит подразделения для участия в параде на Красной площади.

Среди международных лидеров, положительно ответивших на приглашение в Москву, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Палестины Махмуд Аббас, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее американские блогеры рассказали, что их поразило в Музее Победы в Москве.

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