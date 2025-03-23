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Арестованный мэр Стамбула получил многомиллионную поддержку на праймериз оппозиции

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу получил почти 15 млн голосов на праймериз оппозиции
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Dilara Senkaya/Reuters

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции по утверждению кандидата на участие в вероятных досрочных президентских выборах, заявил лидер партии Озгюр Озель. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что свои голоса отдали 14,85 млн человек. Из них за мэра Турции проголосовали 1,653 млн членов партии.

По словам Озеля, «результаты праймериз поставили под сомнение легитимность Эрдогана» и «сделали досрочные выборы неизбежными».

До этого оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш призвал к проведению досрочных президентских выборов в Турции на фоне ситуации с арестом градоначальника Стамбула Экрема Имамоглу.

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами.

Сам Имамоглу все обвинения, в том числе в связях с террористами, отрицает. После его задержания в Турции начались массовые акции протеста, к 22 марта по всей стране задержали более 300 митингующих.

Ранее в Стамбуле потребовали арестовать более 60 человек по делу мэра.

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