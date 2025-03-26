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Гуцул считает, что жители Гагаузии потеряют автономию, если опустят руки

Гуцул заявила, что жители Гагаузии не должны опускать руки после ее задержания
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Алексей Никольский/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул призвала жителей региона не опускать руки, чтобы не потерять автономию. Об этом заявил депутат парламента Молдавии от блока «Победа» Вадим Фотеску в беседе с РИА Новости.

«Сломить дух башкана Гагаузии у режима не получилось и не получится. Евгения Александровна благодарна всем за поддержку… она просила передать и Народному собранию, и народу Гагаузии, что если они опустят руки, то они потеряют автономию. Она настроена по-боевому», — сказал он.

Он заявил, что участники блока используют все правовые меры, чтобы добиться восстановления справедливости. По его словам, оснований для задержания Гуцул нет.

До этого сообщалось, что в столице Гагаузии Комрате проходят акции протеста в поддержку главы региона Евгении Гуцул, задержанной 25 марта в аэропорту Кишинева. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

17 января Гуцул заявляла, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Ранее была названа причина задержания Гуцул.

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