Гуцул считает, что жители Гагаузии потеряют автономию, если опустят руки

Гуцул заявила, что жители Гагаузии не должны опускать руки после ее задержания

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул призвала жителей региона не опускать руки, чтобы не потерять автономию. Об этом заявил депутат парламента Молдавии от блока «Победа» Вадим Фотеску в беседе с РИА Новости.

«Сломить дух башкана Гагаузии у режима не получилось и не получится. Евгения Александровна благодарна всем за поддержку… она просила передать и Народному собранию, и народу Гагаузии, что если они опустят руки, то они потеряют автономию. Она настроена по-боевому», — сказал он.

Он заявил, что участники блока используют все правовые меры, чтобы добиться восстановления справедливости. По его словам, оснований для задержания Гуцул нет.

До этого сообщалось, что в столице Гагаузии Комрате проходят акции протеста в поддержку главы региона Евгении Гуцул, задержанной 25 марта в аэропорту Кишинева. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

17 января Гуцул заявляла, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Ранее была названа причина задержания Гуцул.