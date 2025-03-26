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Сторонники главы Гагаузии Гуцул вышли на митинг после ее задержания

РИА: в Комрате начались протесты в поддержку Гуцул
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Телеграм-канал «Gagauziya Bakannık Komiteti I Исполнительный комитет Гагаузии»

В столице Гагаузии Комрате проходят акции протеста в поддержку главы региона Евгении Гуцул, которую задержали в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает РИА Новости.

Митингующие собираются у здания правительства автономии.

«Просто так башкана Гагаузии не закрывают, приказ пришел лично от (президента Молдавии — «Газета.Ru») Майи Санду. <...> Мы выбрали Евгению Гуцул, это наш выбор», — заявил активист Михаил Влах.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть страну. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

17 января Гуцул заявляла, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело, возбужденное в отношении Гуцул, в суд 24 апреля прошлого года. Гуцул назвала это дело политическим преследованием.

Ранее была названа причина задержания Гуцул.

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