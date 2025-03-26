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На Украине заявили, что Британия пытается сорвать договоренности США и России

«Страна.ua»: Британия пытается сорвать договоренности США и РФ по Черному морю
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Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Великобритания пытается сорвать соглашение России и США по прекращению огня в Черном море и ударов по энергетическим объектам. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», комментируя публикацию британской газеты The Times.

Британские журналисты сообщили, что Россия якобы получит от договоренностей гораздо больше, чем Украина.

В публикации отмечается, что недовольство западной «партии войны», оплотом которой считается Великобритания, связано с первыми шагами к перемирию на Украине.

Авторы статьи отмечают, что для подключения банков России к платежной системе SWIFT требуется решение Европейского союза, а для снятия ограничений на страхование судов нужно подключить страховые компании Великобритании, которые считаются крупнейшими операторами рынка.

Поэтому негативные публикации в британских СМИ, возможно, имеют целью не допустить, чтобы Брюссель и Лондон пошли на снятие (или ослабление) антироссийских санкций, даже если это потребует от них президент США Дональд Трамп, пишет украинское издание.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

По итогам переговоров в Кремле заявили, что соглашение между Россией и США относительно Черного моря начнут действовать только после того, как Запад отменит санкции в отношении ряда российских банков и восстановит их доступ к системе SWIFT.

Ранее Кремль раскрыл итоги встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 24 марта.

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