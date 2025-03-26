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Появились подробности о встрече США и России в Саудовской Аравии

Кремль опубликовал итоги встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 24 марта
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Amr Nabil/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности российско-американских переговоров в Эр-Рияде 24 марта. Основные заявления представителя Кремля привело РИА Новости.

По его словам, Москва и Вашингтон договорились разработать меры для запрета атак на энергетические объекты в России и Украины сроком на 30 дней начиная с 18 марта. Стороны могут выйти из договоренностей, если кто-то не будет соблюдать условия.

Также страны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, то есть будет обеспечена безопасность судоходства. Использование коммерческих судов в военных целях запрещено. Кроме того, американская сторона будет способствовать восстановлению доступа российского сельхозпродукции и удобрений из России на мировой рынок, уменьшению стоимости страхования морских перевозок, а также большего доступа к портам и платежным системам для проведения таких процедур. Соответствующие договоренности вступят в силу после отмены ряда санкций в отношении РФ, в частности против российских производителей и экспортеров.

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки также продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира, заявил Песков.

Ранее Зеленский признал, что у Украины нет денег на финансирование ВСУ.

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