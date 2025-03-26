Новый посол России в Вашингтоне вылетел в США

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправился в США к месту своей службы. Об этом сообщил ТАСС источник.

«Посол отправился в США», — сказал собеседник агентства.

Согласно данным сервиса Flightradar, правительственный борт вылетел из петербургского аэропорта Пулково в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке 26 марта в 11:00 мск. В Санкт-Петербург самолет прилетел из правительственного аэропорта Внуково-2 в Москве.

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Дарчиева на должность чрезвычайного и полномочного посла России в США в марте этого года. До него этот пост с 2017 по 2024 год занимал Анатолий Антонов. Летом прошлого года он сообщил об окончании своей миссии и вернулся в РФ. 10 октября Путин официально уволил дипломата с должности посла.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главными задачами нового посла Дарчиева станет развитие отношение РФ и США, а также отстаивание интересов нашего государства за океаном.

До назначения на пост российского посла в Вашингтоне Дарчиев возглавлял департамент Северной Атлантики МИД. В период с 2014 по 2021 год он был послом России в Канаде.

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