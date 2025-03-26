Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура Молдавии запросит арест главы Гагаузии Гуцул

НЦБК Молдавии: прокуратура потребует ареста Гуцул
close
Максим Блинов/РИА Новости

Прокуратура Молдавии потребует ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул после ее задержания в аэропорту Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) республики.

«В ближайшие часы прокуроры предъявят ей обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Гуцул была задержана на 72 часа и в настоящий момент она находится в изоляторе НЦБК.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть страну. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

17 января Гуцул заявляла, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело, возбужденное в отношении Гуцул, в суд 24 апреля прошлого года. Гуцул назвала это дело политическим преследованием.

Ранее была названа причина задержания Гуцул.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами