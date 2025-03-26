Прокуратура Молдавии запросит арест главы Гагаузии Гуцул

Прокуратура Молдавии потребует ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул после ее задержания в аэропорту Кишинева. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) республики.

«В ближайшие часы прокуроры предъявят ей обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Гуцул была задержана на 72 часа и в настоящий момент она находится в изоляторе НЦБК.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть страну. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

17 января Гуцул заявляла, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело, возбужденное в отношении Гуцул, в суд 24 апреля прошлого года. Гуцул назвала это дело политическим преследованием.

Ранее была названа причина задержания Гуцул.