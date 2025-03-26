Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД России высмеял реакцию европейских лидеров на идею перемирия на Украине

Лавров с иронией отметил смену отношения лидеров Европы к перемирию на Украине
close
Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Выступавшие против перемирия на Украине лидеры стран Европы резко поменяли свое мнение. Об этом в интервью Первому каналу с иронией заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что после того, как в начале марта украинские власти впервые заявили о готовности пойти на 30-дневное перемирие и потребовали немедленного согласия России, мнение европейских лидеров кардинально изменилось. По словам Лаврова, «всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь «мяч» на стороне президента РФ Владимира Путина». Хотя еще за несколько дней до этого они заявляли, что являются противниками перемирия и требовали усиленных поставок оружия на Украину. Но, как только «ветер переменился», отметил Лавров, европейские лидеры мгновенно поменяли свою позицию.

25 марта Лавров заявил, что только Соединенные Штаты могут добиться прекращения террористических актов и атак Киева.

24 марта в гостинице Ritz-Carlton в Эр-Рияде прошли переговоры России и США. Главной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Стороны, в частности, обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море, а также прекращение огня и защиту инфраструктуры. Переговоры в общей сложности длились 12 часов.

Ранее Лавров заявил о «подзуживании» Зеленского Европой.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами