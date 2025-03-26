Глава МИД России высмеял реакцию европейских лидеров на идею перемирия на Украине

Выступавшие против перемирия на Украине лидеры стран Европы резко поменяли свое мнение. Об этом в интервью Первому каналу с иронией заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что после того, как в начале марта украинские власти впервые заявили о готовности пойти на 30-дневное перемирие и потребовали немедленного согласия России, мнение европейских лидеров кардинально изменилось. По словам Лаврова, «всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь «мяч» на стороне президента РФ Владимира Путина». Хотя еще за несколько дней до этого они заявляли, что являются противниками перемирия и требовали усиленных поставок оружия на Украину. Но, как только «ветер переменился», отметил Лавров, европейские лидеры мгновенно поменяли свою позицию.

25 марта Лавров заявил, что только Соединенные Штаты могут добиться прекращения террористических актов и атак Киева.

24 марта в гостинице Ritz-Carlton в Эр-Рияде прошли переговоры России и США. Главной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Стороны, в частности, обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море, а также прекращение огня и защиту инфраструктуры. Переговоры в общей сложности длились 12 часов.

Ранее Лавров заявил о «подзуживании» Зеленского Европой.