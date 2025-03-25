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Лавров заявил о «подзуживании» Зеленского Европой

Лавров: Европа подзуживает Зеленского
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Алексей Майшев/РИА Новости

Европа сегодня «подзуживает» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

«Во-первых, сам Зеленский, нахамив [президенту США Дональду] Трампу в Белом доме, уехал, в Лондоне его приголубили, и он, уже вернувшись в Киев, стал делать еще немало дерзких заявлений, в том числе отвергая и нейтральный статус, отвергая и обсуждение территорий», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что идеи о миротворцах на Украине направлены на «увековечивание нацистского режима».

Несколькими часами ранее Лавров заявил, что Украина давно бы потерпела поражение без помощи западных стран. Он отметил, что Британия и Франция являются лидерами «накачки Киева вооружениями».

Также министр напомнил, что желание нанести поражение России уже проходили в мировой истории. По словам главы МИД РФ, для реализации этих целей и Наполеон, и Гитлер сначала завоевали всю Европу. В настоящий момент, считает Лавров, наблюдается похожая ситуация.

Ранее Лавров заявил, что гарантиями России может быть приказ Зеленскому из США.

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