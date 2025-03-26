Трамп обвинил Европу в нахлебничестве

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа живет за счет США из-за его предшественника Джо Байдена. Слова Трампа приводит ТАСС.

«Да, я думаю, что они занимаются нахлебничеством. Евросоюз ведет себя с нами совершенно ужасно. <..> Я не виню во всем этом Европу. Я виню Байдена за то, что он не заставил их быть с нами наравне», — заявил Трамп.

Примером использования США американский лидер назвал расчет Европы на помощь американского флота в Йемене, помощь Украине, бремя которой, по его словам, преимущественно лежало на США. Также Трамп напомнил о существенной разнице в военных расходах европейских стран и США.

До этого CNN подсчитал, что Трамп за одну речь соврал девять раз подряд. Одним из фактов, которые американские журналисты сочли искаженными Трампом, стали его оценки помощи Украине со стороны США.

Кильский институт в Германии подсчитал, что Украина за три года получила €267 млрд зарубежной помощи.

ЕС, согласно данным подсчетам, обходит США по объему выделенной помощи: €70 млрд на финансовую и гуманитарную помощь и €62 млрд на военную у стран Евросоюза против €50 млрд на финансовую и гуманитарную помощь и €64 млрд на военную у США.

В начале февраля Трамп заявил, что Вашингтон вложил в помощь Киеву уже почти на $200 млрд больше, чем Европа.

Ранее в Европе испугались возможного выхода США из НАТО.