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В НАТО поддержали идею Трампа о помощи Украине

Рютте поддержал идею Трампа «уравнять» помощь Украине от Европы и США
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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с президентом США Дональдом Трампом о необходимости большего распределения бремени между Штатами и ее европейскими союзниками по оказанию помощи Украине. Об этом глава альянса заявил журналистам в Брюсселе перед встречей официальных лиц, посвященной обсуждению помощи Украине, передает Reuters.

Генсек НАТО отметил, что необходимо делать «гораздо больше», чтобы обеспечить наличие средств для сдерживания и защиты.

«Я согласен с ним (Дональдом Трампом. — «Газета.Ru») в том, что мы должны уравнять помощь Украине в области безопасности», — заявил Рютте.

До этого американский лидер заявлял, что странам Европы необходимо увеличить свою долю в финансовой помощи Украине. Выступая в Белом доме 3 февраля, президент США отметил, что Вашингтон вложил в помощь Киеву почти на $200 млрд больше, чем Европа, и они «должны платить хотя бы столько же, а на самом деле намного больше».

При этом Трамп не стал обещать использование неизрасходованных средств в объеме почти $4 млрд на военную помощь Украине. Глава Белого дома на соответствующий вопрос ответил кратко: «Будет видно».

В свою очередь депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Гидеон ван Мейерен заявил, что военная помощь Украине от стран Запада бесполезна, поскольку она неспособна закончить конфликт Москвы и Киева.

Ранее Зеленского предупредили о возможном разгроме ВСУ.

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