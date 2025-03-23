Трампа уличили в неоднократной лжи

CNN: Трамп за одну речь соврал девять раз подряд

Президент США Дональд Трамп за одну речь соврал девять раз подряд. Об этом сообщил телеканал CNN по итогам анализа речи американского лидера.

В подробном материале телеканала разобраны девять случаев неточного использования фактов Трампом. В частности, его уличили в неточном упоминании о количестве голосов, которые он получил на президентских выборах 2024 года, преувеличении объема помощи США Украине, количества мигрантов, прибывших в США во время администрации Байдена и торгового дефицита США с Китаем и Канадой, а также данных о числе летальных исходов употребления фентанила в США.

Также ошибочным было признано утверждение Трампа о том, что его первый президентский срок предотвратил исчезновение НАТО.

До этого Кильский институт в Германии подсчитал, что Украина за три года получила €267 млрд зарубежной помощи.

ЕС, согласно данным подсчетам, обходит США по объему выделенной помощи: 70 млрд на финансовую и гуманитарную помощь и 62 млрд на военную у стран Евросоюза против 50 млрд на финансовую и гуманитарную помощь и 64 млрд на военную у США.

При этом президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что европейская помощь Украине меньше американской на $100 млрд.

3 февраля президент США заявил, что Вашингтон вложил в помощь Киеву уже почти на $200 млрд больше, чем Европа.

Ранее в США усомнились, что Трампу говорят правду об Украине.