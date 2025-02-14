В Германии подсчитали объем помощи Украине за время СВО

Кильский институт: Украина за три года получила €267 млрд зарубежной помощи

Украина за три года получила €267 млрд зарубежной помощи. К такому выводу пришли исследователи Кильского института мировой экономики, пеедает РИА Новости.

«Из этой суммы около 130 миллиардов евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 миллиардов евро (44%) — на финансовую поддержку и 19 миллиардов евро (7%) — на гуманитарную помощь», — сообщили в вузе.

При этом ЕС, согласно данным подсчетам, обходит США по объему выделенной помощи: 70 млрд на финансовую и гуманитарную помощь и 62 млрд на военную у стран Евросоюза против 50 млрд на финансовую и гуманитарную помощь и 64 млрд на военную у США.

При этом президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что европейская помощь Украине меньше американской на $100 млрд.

3 февраля, президент США заявил, что Вашингтон вложил в помощь Киеву уже почти на $200 млрд больше, чем Европа.

Ранее вице-президент США анонсировал «шокирующую» сделку с Россией по Украине.