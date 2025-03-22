В Европе испугались возможного выхода США из НАТО

Президент США Дональд Трамп может подорвать деятельность НАТО, и для этого стране не нужно покидать альянс. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

«По Европе прокатилась волна ужаса, что США под руководством… президента Дональда Трампа могут выйти из НАТО», — говорится в статье.

При этом автор публикации отмечает, что Трампу, известному своим скептическим отношением к НАТО под предводительством США, нет необходимости выходить из альянса.

Издание напоминает, что официальный выход из НАТО — это длительный процесс. В частности, уведомить остальных членов-стран НАТО о решении покинуть альянс необходимо за год, также нужно провести консультации с некоторыми комитетами американского конгресса и получить его одобрение.

Доцент Эксетерского университета Дэвид Благден считает, что Трамп во избежание формальностей может принудить другие страны Североатлантического альянса усомниться в приверженности Соединенных Штатов статье 5 Договора о НАТО о коллективной обороне.

Издание отмечает, что такой эффект будет иметь сворачивание масштабного присутствия вооруженных сил США в Европе, прекращение участия Штатов в учениях альянса, а также отказ от поста верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами блока в Европе.

В 5-й статье устава НАТО говорится, что если будет совершено вооруженное нападение хотя бы на одну страну– члена альянса, то это будет означать нападение на блок в целом, и страны-союзники обязаны предоставить помощь потерпевшей стороне.

Ранее Маск поддержал идею о выходе США из НАТО.