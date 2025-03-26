Зеленский предупредил о последствиях нарушения договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нарушение Россией заключенных при посредничестве США договоренностей потребует «новых мер». Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Если снова зазвучат сирены воздушной тревоги, если возобновится военная активность в Черном море, если со стороны России продолжатся манипуляции и угрозы, то необходимо будет принять новые меры, особенно против Москвы», — заявил он.

При этом украинский лидер подчеркнул, что его страна намерена сделать все необходимое для выполнения соглашений, однако не доверяет России.

«Они должны доказать, что они действительно готовы положить конец войне — готовы перестать лгать миру, президенту [Дональду] Трампу и Америке», — заявил украинский лидер.

При этом в эфире украинского «Пятого канала» он указал на разницу в трактовке договоренностей между США, Украиной и Россией, ссылаясь на заявления Белого дома и Кремля.

25 марта США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сколько продлились переговоры, не уточняется. По данным Белого дома, США и Украина в ходе встречи в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

Ранее Зеленский назвал условие вступления в силу договоренностей с РФ.