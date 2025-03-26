Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский предупредил о последствиях нарушения договоренностей

Зеленский заявил, что нарушение договоренностей РФ потребует новых мер
close
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нарушение Россией заключенных при посредничестве США договоренностей потребует «новых мер». Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Если снова зазвучат сирены воздушной тревоги, если возобновится военная активность в Черном море, если со стороны России продолжатся манипуляции и угрозы, то необходимо будет принять новые меры, особенно против Москвы», — заявил он.

При этом украинский лидер подчеркнул, что его страна намерена сделать все необходимое для выполнения соглашений, однако не доверяет России.

«Они должны доказать, что они действительно готовы положить конец войне — готовы перестать лгать миру, президенту [Дональду] Трампу и Америке», — заявил украинский лидер.

При этом в эфире украинского «Пятого канала» он указал на разницу в трактовке договоренностей между США, Украиной и Россией, ссылаясь на заявления Белого дома и Кремля.

25 марта США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сколько продлились переговоры, не уточняется. По данным Белого дома, США и Украина в ходе встречи в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

Ранее Зеленский назвал условие вступления в силу договоренностей с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами