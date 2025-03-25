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Зеленский обвинил Россию в желании обмануть весь мир

Зеленский заявил, что Кремль стремится обмануть США и весь мир
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль стремится обмануть США и весь мир. Такое мнение украинский лидер выразил в своем Telegram-канале.

«Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников (США), и весь мир», — заявил он.

По словам Зеленского, Россия неправомерно истолковала заключенные при посредничестве США договоренности по судоходству в Черном море. Украинский лидер назвал «ложью» заявления Кремля о том, что с 18 марта Россия и Украина договорились воздерживаться от атак на энергетические объекты, а условием обеспечения Россией безопасности украинских судов в Черном море является снятие санкций с «Россельхозбанка». В подтверждение своих слов он напомнил, что данные положения не были опубликованы на сайте Белого дома.

Также он заявил, что американская сторона назвала условием вступления в силу заключенных при посредничестве США договоренностей Украины с РФ их оглашение Вашингтоном.

25 марта США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сколько продлились переговоры, не уточняется. По данным Белого дома, США и Украина в ходе встречи в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

Ранее Зеленский выразил надежду на то, что США накажут Россию.

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Переговоры о мире на Украине
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