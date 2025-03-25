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Зеленский понадеялся на «наказание» России со стороны США при одном условии

Зеленский: Киев ждет наказания России от США в случае нарушения договоренностей
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Anatolii Stepanov/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ожидает «наказания» России от Соединенных Штатов в случае нарушения режима прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и в Черном море. Его слова приводит «Европейская правда».

По словам Зеленского, в случае нарушения Россией режима прекращения огня, Украина ожидает действий от администрации Дональда Трампа, поскольку договоренности были достигнуты с ней. Он подчеркнул, что американская сторона, по мнению Украины, является главной ответственной за мониторинг режима тишины.

«Если русские нарушают это, у нас вопрос к президенту Трампу. У меня тогда прямой вопрос к президенту. Я очень благодарен, вы действительно пытались, все правильно. Вы как смогли, так договорились. Но если они нарушают – вот доказательства – просим давление, просим санкции, просим оружие и так далее», – порассуждал Зеленский.

До этого стало известно, что Российская Федерация и Соединенные Штаты договорились разработать меры по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре конфликтующих сторон в лице Москвы и Киева на 30 дней с 18 марта.

Ранее Зеленский заявил, что США предложили «большое соглашение» по ископаемым Украины.

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