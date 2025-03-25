Путин наградил белгородцев посмертно за мужество и отвагу

Президент России Владимир Путин наградил трех жителей Белгородской области посмертно за мужество и отвагу. Об этом сообщается в указе главы государства о госнаградах.

Орденом Мужества были награждены начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко и дежурный инженер электроподстанции «Металлургическая» Виктор Тыняный.

Медалью «За отвагу» был удостоен Владимир Смоляков — стрелок батальона «Преображенский» Белгородской региональной общественной организации «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку».

В тексте указа отмечается, что белгородцы проявили «мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении профессионального долга».

23 февраля Путин наградил Андрея Григорьева медалью «Золотая Звезда» за проявленный героизм в зоне специальной военной операции (СВО). Боец стал известен после того, как в интернете появилось видео, снятое камерой украинского военнослужащего во время попытки Вооруженных сил Украины провести контратаку на село Трудовое. Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал видео схватки на ножах между российским военным из Якутии и бойцом ВСУ.

Ранее министр обороны вручил награды женщинам, отличившимся на СВО.