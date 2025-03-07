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Министр обороны вручил награды женщинам, отличившимся на СВО

Белоусов вручил награды участвующим в СВО женщинам-военнослужащим
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим-женщинам, которые проявили мужество и отвагу при выполнении задач в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В числе награждаемых представительницы различных воинских специальностей, в том числе военные медики, психологи, связисты, которые продолжают выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в МО.

Белоусов поблагодарил награжденных за образцовое выполнение должностных обязанностей. В преддверии Международного женского дня министр пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.

Накануне президент России Владимир Путин выразил особую благодарность женщинам, участвующим в спецоперации. Глава государства отметил во время встречи с ними, что не так часто на передовой можно увидеть представительниц женского пола, и передал им низкий поклон за сделанный выбор — отправиться на СВО.

Позже в Кремле сообщили, что по итогам продолжительной и содержательной встречи Путина с женщинами-ветеранами будет сформирован список поручений.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.

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