Путин указом разрешил Роскосмосу иметь один автомобиль с мигалкой

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий Роскосмосу использовать один автомобиль с проблесковым маячком, а МИД РФ — увеличить их число до пяти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, государственная корпорация «Роскосмос» впервые получила право на эксплуатацию спецтранспорта с мигалкой. Одновременно МИД РФ расширил свой парк таких машин: теперь внешнеполитическому ведомству разрешено использовать пять автомобилей с проблесковыми сигналами вместо прежних четырех.

Также сегодня Путин подписал указ о назначении Дмитрия Смоликова атаманом Иркутского войскового казачьего общества.

Кроме того, 25 марта Путин на заседании Совета по культуре и искусству заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушают объекты культурного наследия, убегая из Курской области.

Ранее Путин назвал острым вопрос ротации российских военных в зоне СВО.