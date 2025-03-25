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Путин назвал острым вопрос ротации российских военных в зоне СВО

Путин: вопрос ротации военных РФ в зоне СВО острый, но будем исходить из реалий
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В настоящее время вопрос ротации военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, которые первыми отправились в зону проведения специальной военной операции (СВО), стоит остро. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре, передает сайт Кремля.

«Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», — сказал глава государства.

Также в ходе заседания Путин заявил, что мобилизованные военнослужащие воюют на одном уровне с профессиональными военными в зоне СВО. По его словам, их навыки можно сравнить с умениями морпехов, десантно-штурмовых подразделений и других родов войск.

13 марта президент России отметил динамично меняющуюся ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне боевых действий. В качестве примера стремительных изменений российский лидер привел освобождение Суджи.

Ранее Путин попросил губернатора Костромской области передать привет бойцам СВО.

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