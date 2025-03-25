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Путин обвинил бойцов ВСУ в разрушении церквей при бегстве из Курской области

Путин: бойцы ВСУ разрушают церкви, убегая из Курской области
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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушают объекты культурного наследия, убегая из Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству, передает сайт Кремля.

«К сожалению, после того как наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов, и, уходя, они (ВСУ. — «Газета.Ru») разрушают объекты промышленности, энергетики и культуры, но даже и когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и по духовным центрам», — сказал глава государства.

Путин добавил, что недавно ему доложили о действиях ВСУ при бегстве из региона. Так, по словам российского лидера, украинские войска, покидая один из населенных пунктов, положили несколько десятков снарядов в одну из церквей.

Также в ходе заседания Путин заявил, что мобилизованные военнослужащие воюют на одном уровне с профессиональными военными в зоне СВО. По его словам, их навыки можно сравнить с умениями морпехов, десантно-штурмовых подразделений и других родов войск.

Ранее Путин назвал острым вопрос ротации российских военных в зоне СВО.

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