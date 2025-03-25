Путин обвинил бойцов ВСУ в разрушении церквей при бегстве из Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушают объекты культурного наследия, убегая из Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству, передает сайт Кремля.

«К сожалению, после того как наши войска, ребята наши, выбивают противника из населенных пунктов, и, уходя, они (ВСУ. — «Газета.Ru») разрушают объекты промышленности, энергетики и культуры, но даже и когда уже выходят, бьют целенаправленно по объектам культурного наследия и по духовным центрам», — сказал глава государства.

Путин добавил, что недавно ему доложили о действиях ВСУ при бегстве из региона. Так, по словам российского лидера, украинские войска, покидая один из населенных пунктов, положили несколько десятков снарядов в одну из церквей.

Также в ходе заседания Путин заявил, что мобилизованные военнослужащие воюют на одном уровне с профессиональными военными в зоне СВО. По его словам, их навыки можно сравнить с умениями морпехов, десантно-штурмовых подразделений и других родов войск.

Ранее Путин назвал острым вопрос ротации российских военных в зоне СВО.