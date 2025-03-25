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Путин утвердил атамана Иркутского войскового казачьего общества

Путин утвердил атаманом Иркутского войскового казачьего общества участника СВО
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Смоликова атаманом Иркутского войскового казачьего общества. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Дмитрий Смоликов, который был избран на эту должность в октябре 2024 года, сменил Анатолия Никитина.

«Утвердить Смоликова Дмитрия Дмитриевича атаманом Иркутского войскового казачьего общества», — сказано в указе.

Дмитрий Смоликов родился в 1978 году в Иркутске. Он окончил Восточно-Сибирский институт МВД и магистратуру Иркутского государственного университета. За свою карьеру он работал в управлении по борьбе с организованной преступностью, затем занимал должность старшего оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Иркутской области. Также Смоликов принимал участие в специальной военной операции в период с 2022 по 2023 год.

Также сегодня, 25 марта, Путин на заседании Совета по культуре и искусству заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушают объекты культурного наследия, убегая из Курской области.

Ранее Путин назвал острым вопрос ротации российских военных в зоне СВО.

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