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США пообещали помочь России восстановить доступ к мировому рынку сельхозпродукции

Белый дом: США помогут восстановить РФ доступ к мировому рынку сельхозпродукции
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

США окажут поддержку в восстановлении экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на глобальные рынки. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров экспертных групп России и США в Эр-Рияде.

«США помогут снизить стоимость морского страхования, обеспечат доступ к портам и платежным системам для сделок с российскими товарами», — уточнили в администрации.

Эти меры направлены на стабилизацию мировых рынков, которые столкнулись с дефицитом удобрений и ростом цен после введения санкций.

В заявлении также указано, что США и Украина в ходе встречи в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее Лавров рассказал об ощущениях перед встречей РФ и США в Эр-Рияде.

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