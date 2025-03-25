Сенатор Карасин рассказал, как прошли переговоры с представителями США

Карасин: на переговорах в Эр-Рияде получился насыщенный и полезный диалог с США

Диалог на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде вышел непростым, но полезным для обеих стран. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам, участник делегации РФ Григорий Карасин.

По его словам, обсуждалось все, разные проблемы, диалог был насыщенным и весьма полезным как для россиян, так и для американцев. Сенатор отметил, что не все проблемы удалось решить, не во всем было согласие, но сам факт того, что диалог состоялся, — это очень своевременно с учетом прихода новой администрации в Белый дом и новых политиков.

Карасин добавил, что российско-американские переговоры продолжатся, в них будут вовлечены Организация Объединенных Наций (ООН) и другие страны.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее сообщалось, что США не могут определить, является ли Россия противником или партнером.