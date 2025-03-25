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Путин переиначил русскую пословицу словами «догонят, поймают и посадят»

Путин переделал пословицу про воробья словами «догонят, поймают и посадят»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании совета на заседании Совета по культуре и искусству переиначил русскую пословицу «Слово не воробей – вылетит, не поймаешь». Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

«Вылетит слово — не поймаешь, а у нас догонят, поймают и посадят», — сказал Путин.

До этого Путин в шутку предложил включить деньги в список обязательных элементов в организме человека. Таким образом он ответил на рассказ президента «Курчатовского института» Михаила Ковальчука о том, что биологический материал состоит из водорода, кислорода, углерода и азота. Ученый отметил, что эти элементы присутствуют в любом живом организме, включая людей.

«И деньги!» — добавил Путин.

Также глава государства на Форуме будущих технологий в шутку спросил академика РАН, доктора химических наук Валентина Ананикова о порошках, которые занимали его в школе.

Ранее Путин рассказал анекдот про слово из трех букв.

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