Путин рассказал анекдот про слово из трех букв

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал анекдот, отвечая на вопрос, что будет с жителями других континентов, когда они начнут уходить под воду.

По его словам, есть соответствующие подсчеты. Глава государства отметил, что необходимо думать о том, что будет происходить в РФ.

«За столом сидит семья. Маленький мальчик разгадывает кроссворд и спрашивает родителей слово из трех букв. Мама ему бум ложкой по лбу. Ребенок говорит: За что! Это же дом? Папаша берет, жене — бум: «О доме надо думать!» — вспомнил с улыбкой российский лидер анекдот.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

2 декабря Путин заявил на встрече с молодыми учеными, что многие государства Африки и Латинской Америки выражают обеспокоенность по поводу внедрения Западом концепции климатического колониализма, которая заключается в навязывании дорогостоящих, но ненужных технологий.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».