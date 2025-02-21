Путин пошутил про порошки в беседе с ученым-химиком

Путин на Форуме будущих технологий пошутил про порошки в разговоре с ученым

Российский президент Владимир Путин на Форуме будущих технологий в шутку спросил академика РАН, доктора химических наук Валентина Ананикова о порошках, которые занимали его в школе. Об этом пишет РИА Новости.

Ученый рассказал, что, когда учился в школе, любил разглядывать под микроскопом разные порошки и старался увидеть их химическую структуру.

«Какие порошки?» — усмехнувшись, спросил Путин, вызвав в зале смех своей репликой.

Химик шутку воспринял спокойно и объяснил, что под порошками имел в виду соду, соль и медный купорос.

В целом президент РФ на Форуме делился с его участниками своим хорошим настроением. Так, он с юмором ответил на рассказ президента «Курчатовского института» Михаила Ковальчука об обязательных элементах в организме человека. Тот объяснил, что в во всех людях есть такие элементы, как кислород, водород, азот и углерод. А Путин добавил: «И деньги!»

Ранее Путин назвал самый простой способ оценить состояние окружающей среды.