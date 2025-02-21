Путин пошутил про роль денег в организме человека

Путин в шутку назвал деньги одним из главных элементов для организма человека

Президент России Владимир Путин в шутку предложил включить деньги в список обязательных элементов в организме человека. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он ответил на рассказ президента «Курчатовского института» Михаила Ковальчука о соответствующих элементах.

«Если мы возьмем биологическую субстанцию, то нет биологической субстанции, вот нас с вами, где бы не было этих элементов четырех. Вот неорганика, металл, они более простые. Мы более сложные, но у нас обязательно есть водород, кислород, углерод и азот,» — сказал Ковальчук, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«И деньги!» — завершил речь ученого Путин.

В ходе пленарной сессии Форума будущих технологий президент России также поручил правительству разработать надведомственный механизм управления технологическим развитием страны. Он отметил, что российские научные решения на сегодняшний день часто превосходят иностранные аналоги.

Ранее Путин назвал самый простой способ оценить состояние окружающей среды.