Министр обороны Украины раскрыл, о чем удалось договориться в Эр-Рияде

На переговорах представителей Киева и Вашингтона в Эр-Рияде стороны договорились о реализации президентской инициативы о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Об этом сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) глава украинской делегации в Саудовской Аравии, министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Все стороны договорились внедрить договоренности президентов относительно полного запрета ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России», — написал он.

25 марта США и Украина завершили второй раунд переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сколько продлились переговоры, не уточняется. По данным Белого дома, США и Украина в ходе встречи в Эр-Рияде договорились исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

Во вторник Белый дом опубликовал сообщение по итогам переговоров в Эр-Рияде. В нем говорится, что США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство на Черном море. Также Вашингтон поможет Москве восстановить доступ на мировой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поддержала восстановление Черноморской инициативы, но не доверяет обещаниям Киева. Также он подчеркнул, что Россия требует четких гарантий прекращения атак Вооруженных сил Украины на объекты энергетики РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Порошенко поделился подробностями о переговорах Украины и США.