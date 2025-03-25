«США помогут России»: в Белом доме рассказали о деталях договоренностей в Эр-Рияде

Белый дом опубликовал сообщение по итогам переговоров в Эр-Рияде. В нем говорится, США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство на Черном море. Также Вашингтон поможет Москве восстановить доступ на мировой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поддержала восстановление Черноморской инициативы, но не доверяет обещаниям Киева. Также он подчеркнул, что Россия требует четких гарантий прекращения атак ВСУ на объекты энергетики РФ.

Белый дом сообщил, что США и РФ во время встречи в Эр-Рияде договорились исключить применение силы в Черном море и обеспечить там безопасное судоходство. Об этом говорится в заявлении на сайте американской администрации.

«США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключать применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море», — сказано в документе по итогам встреч американцев с российской и украинской делегациями.

Соединенные Штаты пообещали, что «помогут России восстановить доступ на мировой рынок сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование, расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций».

Кроме того, как сообщили власти США, Вашингтон и Москва условились разработать меры по реализации запрета ударов по энергетическим объектам России и Украины. США и РФ также продолжат работать над достижением прочного и длительного мира, заверили в Белом доме.

Одновременно с этим Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров с Украиной. В нем Вашингтон подтвердил позицию президента США Дональда Трампа о том, что гибель людей с обеих сторон российско-украинского конфликта должна прекратиться как необходимый шаг к достижению прочного мирного урегулирования. С этой целью США пообещали продолжать содействовать переговорам, обмену военнопленными и освобождению гражданских задержанных лиц.

«Наша позиция проста»

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу подтвердил, что в рамках нового раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном одной из центральных тем стало безопасное судоходство в Черном море.

Лавров подчеркнул, что РФ поддерживает возобновление Черноморской инициативы, однако украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его администрации в этом вопросе доверять нельзя.

«Наша позиция проста. На слово мы верить не можем этому человеку. Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки», — заявил Лавров.

Министр также заявил, что Россия хочет получить от Вашингтона четкие гарантии прекращения ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре.

Глава МИД РФ напомнил, что с момента начала конфликта Киева с ДНР и ЛНР в 2014 году и до настоящего времени, Киев всегда соглашался на перемирие исключительно из-за критического положения своих сил на поле боя:

«Как только наступала пауза, немедленно, в течение недель или пары месяцев, это перемирие нарушалось, — так было на протяжении всего действия Минских договоренностей».

Говоря об атмосфере на переговорах, Лавров заявил, что перед встречей в Эр-Рияде ощущалось, будто США хотели посадить Россию и Украину в разные комнаты для челночной дипломатии.

«Ощущалось, что американцы хотят, как бы там посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними вот такую челночную дипломатию осуществлять, и какой-то выдать там единый текст», — сказал глава МИД РФ.

Так называемая Черноморская инициатива (также известная как «зерновая сделка») была подписана в июле 2022 года. В соглашении участвовали представители РФ, Украины, Турции и ООН. Она предполагала транспортировку украинского зерна морем, а также снятие санкций с экспорта российского продовольствия и удобрений. Россия вышла из соглашения в июле 2023 года.

Переговорный марафон

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры «технических команд» США и России. Они продолжались более 12 часов. За это время стороны три раза уходили на перерыв.

Российскую делегацию в этом раунде возглавляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Вашингтон представляли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что из-за «технического характера» этого раунда переговоров, его итоги в виде совместного заявления опубликованы не будут. По его словам, сейчас стороны анализируют итоги переговоров. Позднее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов сообщил, что Россия и США не приняли совместное заявление из-за позиции Украины.

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично», — сказал политик в эфире канала «Россия 24».

При этом агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне ранее сообщило, что администрация Трампа ожидала «позитивного заявления» по итогам встречи с РФ в Эр-Рияде.